На Торжковской улице мужчина стал жертвой грабежа с топором

В Приморском районе Петербурга двое неизвестных угрожая топором отобрали у мужчины деньги, нанесли ущерб его авто, и скрылись.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 10 августа, в полицию поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, двое неизвестных забрали деньги угрожая топором и разбили его машину.

Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что примерно в 14:30, к машине потерпевшего подъехали два автомобиля, из которых вышли двое нерусских неизвестных молодых мужчин, которые под угрозой топора забрали у потерпевшего 110 тысяч рублей, а один из них несколько раз ударил топором по машине.

В тот же день, в 22:30 был задержан 25-летний подозреваемый мигрант. А спустя час, полиция смогла найти и задержать второго подозреваемого, которым также оказался 25-летний мигрант.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Волховском районе Ленобласти неизвестный проник в чужой дом, где совершил грабеж, угродая несовершеннолетней девочке ножом.