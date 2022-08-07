Пенсионер поругался с супругой и зарезал ее в Петербурге

В Красногвардейском районе 80-летний мужчина в ходе конфликта с женой, нанес ей смертельные удары ножом. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 6 августа, в субботу, на проспекте Наставников 80-летний пенсионер убил ножом свою жену, которая также была пенсионеркой. Полицию вызвал фельдшер скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве мужчину. Выяснилось, что он нанес супруге удары ножом в область шеи в ходе внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на вечеринке на Российском проспекте девятиклассница, в ходе конфликта, ударила ножом в грудь 18-летнего приятеля. Потерпевшего увезли в реанимацию.