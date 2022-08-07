В Пушкине неизвестные вынесли из чужой квартиры 22 тысячи долларов под предлогом поисков кошки

В Пушкинском районе Петербурга семья пережила пожар, а после еще и пропажу денег. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 6 августа, в субботу, в полицию поступило сообщение о кражи денег из квартиры. Выяснилась, что в период с 20:40 до 22:00 в квартире на Колпинском шоссе в городе Пушкин произошел пожар. До приезда МЧС семья, проживающая в квартире, пыталась самостоятельно устранить возгорание. Входная дверь на ластичную клетку была в тот момент открытой.

Двое неизвестных мужчин под предлогом поиска кошки, проникли в квартиру, после чего похитили оттуда денежные средства в размере 22 000 долларов.

Оба злоумышленника были одеты в черное, обоим на вид 30-35 лет. Один из них, худощавого телосложения, рост 180 см. Другой нормального телосложения, ростом 175-180 см.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мошенники под видом сотрудников банка, лишили пенсионера 1 868 700 рублей.