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В Курортном районе Петербурга супружеская пара напала на подростков

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© Фото: Москва.ру/Мария Добрыгина

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В Курортном районе Петербурга супружеская пара вступила в конфликт с группой подростков. В итоге супруги начали распускать руки. Одного из несовершеннолетних потерпевших госпитализировали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 августа, в 17:00, в дежурную часть поступило сообщение от 15-летнего подростка о том, что в Сестрорецке его с другом избил неизвестный мужчина.

В 17:20 на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в ходе конфликта 42-летний местный житель ударил кулаком в лицо 14-летнего подростка. А его 39-летняя жена ударила по лицу 15-летнего школьника, который вызывал полицию.

В итоге 14-летнего парня госпитализировали с возможным переломом нижней стенки орбиты правого глаза, контузией средней степени, отеком сетчатки, в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга мужчина был ранен выстрелом из пневматики. Стрелок производил выстрел из окна своей квартиры.

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