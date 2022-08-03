В Шушарах петербурженку изнасиловал собутыльник



В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга местная жительница заявила в полицию о том, что ее изнасиловал малознакомый мужчина. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает AllNW, 2 августа, в 05:18, в поселке Шушары, в полицию поступило сообщение от 28-летней женщины. Она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, который совершил с ней половой акт портив воли.

Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что в квартире потерпевшей, ее изнасиловал малознакомый мужчина после распития спиртных напитков.

Спустя некоторые время, в 10:45, “по горячим следам”, полиция задержала подозреваемого в совершении преступления 28-летнего мигранта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.