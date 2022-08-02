Несовершеннолетняя петербурженка выпала с балкона третьего этажа

В Калининском районе Петербурга с балкона выпала 11-летняя девочка, которая находилась дома одна. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 августа, в 14:45, из медучреждения поступила информация о том, что в 12:52 с улицы Карпинского была госпитализирована 11-летняя девочка с ушибом легких, двусторонним пристеночным пневмотораксом, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Состояние ребенка оценено, как тяжелое.

Девочка упала с балкона квартиры на третьем этаже. Дома находилась одна. Семья полная, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга пятилетний мальчик разбился насмерть после падения с девятого этажа.