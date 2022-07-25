В Петербурге несовершеннолетний велосипедист был сбит на переходе

В Приморском района Петербурга несовершеннолетнего велосипедиста сбила автоледи. Юноша получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Как сообщил AllNW, 24 июля, в 16:30, Рено Каптюр под управлением 43-летней петербурженки, двигаясь по Школьной улице в сторону улицы Савушкина, совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, которые пересекал проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. Уточняется, что подросток не спешился при переходе.

В результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетний велосипедист получил травмы. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести в медицинское учреждение.

Также известно, что водитель Рено ранее один раз привлекалась к административной ответственности за несоблюдение правил, предписанных дорожными знаками. Штраф был оплачен.