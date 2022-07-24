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Аэрозольный баллончик против травмата: в Петербурге конфликт двух мужчин закончился стрельбой

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© Фото: Москва.ру/Мария Добрыгина

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В Приморском районе Санкт-Петербурга мужчина устроил пальбу из травматического пистолета после того, как другой мужчина распылил на него перцовый баллончик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает AllNW, 23 июля, в 00:47, в полицию поступило сообщение о том, что со стороны Серебристого бульвара раздаются выстрелы и крики. Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили раненого в правую руку 34-летнего мужчину. Он был госпитализирован.

Сотрудники полиции установили, что около 00:40, напротив магазина “Океан” на проспекте Королева, потерпевший вступил в конфликт с мужчиной. В ходе ссоры, он распылил в сторону оппонента аэрозольный баллончик, а тот достал травматический пистолет. Произведя несколько выстрелов, стрелок сел в автомобиль и скрылся с места происшествия. 

Чуть позже, в 02:10, стрелявший мужчина сам пришел в полицию. Он был опрошен и отпущен под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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