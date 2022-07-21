На Диксоне нашли белого медведя с банкой в пасти

На Диксоне в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края России, местные жители нашил белого медведя в восьми километрах от взлетно-посадочной полосы. Зверь пришел к людям за помощью.

Как передает телеканал “360”, белый медведь пришел к людям за помощью. В какой-то момент его потеряли из виду, но затем снова нашли в восьми километрах от взлетной полосы.

Местные жители так переживают за хищника, что дали ему имя. Его зовут Монетка.

Медведю потребовалась помощь из-за застрявшей в его пасти консервной банки из-под сгущенного молока. Видимо, зверь подцепил ее, когда рылся в мусорных отходах. Точно не ясно сколько дней косолапый проходил с инородным предметом во рту.

На помощь животного уже направили специалистов из Московского зоопарка, которые должны были прибыть в пятницу, 21 июля. Но пока они застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды.