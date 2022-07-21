В Петербурге задержали рецидивиста по подозрению в убийстве подруги

В Выборгском районе Петербурга в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что ею обнаружен труп подруги. На месте происшествия полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 июля, в 11:49, в полицию обратилась петербурженка с сообщением о том, что ею обнаружено бездыханное тело подруги в квартире на проспекте Луначарского.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили труп 43-летней женщины. На теле имелись гематомы в области груди и лица.

Труп был направлен в морг.

Чуть позже на месте происшествия по подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний мужчина. Задержанный имел судимости и ранее отбывал срок по статье 111 части 4 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шушарах был обнаружен труп мужчины. По подозрению в убийстве задержан местный бомж.