В Кудрово обнаружен труп рецидивиста с порезанным горлом

В жилом доме Кдрово был найдет труп мужчины, который имел несколько судимостей. Подозреваемого в убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Neva.Today, 19 июля, во вторник, управляющая домом на Пражской улице сообщила в полицию о трупе в подъезде.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили труп 33-летнего мужчины, который лежал на пороге коллекторного шкафа с колото-резаной раной в шею. Было установлено, что погибший имел несколько судимостей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления, правоохранители задержали в Кудрово 31-летнего неработающего мужчину.

Также 19 июля, ночью, на улице Рубинштейна мужчина ударил “розочкой” собутыльника в шею в момент совместного распития алкоголя. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.