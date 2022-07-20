В Ленобласти неизвестный совершил грабеж, угрожая ребенку ножом

В Волховском районе Ленобласти неизвестный мужчина проник дом, где находилась несовершеннолетний ребенок. Угрожая девочке ножом, преступник забрал вещи и после скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 19 июля, в 07:02, в полицию Волховского района поступило сообщение от 42-летней женщины, которая сообщила о том, что неизвестный преступник забрал ключи от дома, телефон и ключи от машины.

Выездом на место происшествия было установлено, что в период между 03:10 и 05:40 часами, неизвестный мужчина проник в баню потерпевшей, где в одной из комнат находилась ее 11-летняя дочь. Преступник, держа в руках нож, приказал ребенку молчать. После чего забрал мобильный телефон «Редми 11», стоимостью 30 933 рублей, а также ключи от автомобиля и ключи от дачного дома. После чего злодей скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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