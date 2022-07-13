В Петербурге мошенники под видом Эрмитажа обманули более 10 компаний

В Санкт-Петербурге мошенники под видом Эрмитажа предлагают услуги коммерческим компаниям. Жертвами негодяев, с апреля 2022 стали 15 компаний.

Как рассказали в пресс-службе Эрмитажа, мошенники представляются менеджерами музея и предлагают на договорной основе коммерческим организациям принять участие в поставках товаров для нужд музея.

С апреля 2022 года, жертвами обмана стали полтора десятка организаций. При оформлении лже-договоров используются поддельный оттиски печати музея, подписи генерального директора, некорректный электронный адрес и несуществующие адреса поставки, а также реквизиты Эрмитажа.

Эрмитаж по всем известным на сегодняшний день фактам направил заявления в правоохранительные органы.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что прокуратура Петербурга взяла под собственный контроль состояние статуй быков, которые ранее стояли у Скотопригонного двора, а сейчас распологаются на Московском шоссе.