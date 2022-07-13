В Петербурге конфликт между автомобилистом и пешеходом закончился стрельбой

В Выборгском районе Петербурга женщина вступила в конфликт с водителем “Рено”. В итоге автомобилист решил поставить точку в споре выстрелом из пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 июля, в полицию обратилась 44-летняя петербурженка с сообщением о том, что на пересечении улицы Хошимина и Выборгского шоссе, в ее сторону стрелял водитель синего “Рено”, с которым у нее случилась словесная перепалка. Автомобилист скрылся с места происшествия. Женщина за медицинской помощью не обращалась.

Спустя некоторое время “по горячим следам” был задержан 31-лентий подозреваемый. Мужчина был опрошен и отпущен. У него изъяли аэрозольный пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга пожилой мужчина открыл пальбу из двух пневматических пистолетов из окна квартиры.