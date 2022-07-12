Самолет авиакомпании “Россия” вернулся в Шереметьево из-за датчика о проблемах с топливом

В Москве, в аэропорту Шереметьево произошел инцидент с самолетом авиакомпании “Россия”. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика.

Как сообщает Мойка78, 10 июля самолет Superjet 100 авиакомпании “Россия” должен был выполнить рейс по маршруту Москва — Актау. Однако, лайнер был вынужден вернуться в Шереметьево из-за сработавшего датчика.

Уточняется, что предположительно на борту сработал датчик о неполадках с топливом. Возможно, речь идет о неких примесях в авиационном керосине.

В самой авиакомпании подтвердили факт инцидента, но вдаваться в подробности не стали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вылетевший из Самарканда в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании “Россия” был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.