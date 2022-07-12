Самолет авиакомпании “Россия” вернулся в аэропорт из-за технических проблем

Вылетевший из Самарканда в Москву самолет авиакомпании “Россия” был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

Как сообщили РИА Новости, утром в воскресенье, 10 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" совершил вылет по расписанию из Самарканда в столицу России, но по техническим причинам экипаж воздушного судно принял решение вернуться в аэродром вылета. Самолет произвел посадку в штатном режиме.

Уточняется, что в данный момент лайнер находится на запасной полосе аэропорта. Никто из присутствующих на борту не пострадал.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что красноярская авиакомпания NordStar с 1 июля закрыла свое подразделение в Северной столице из-за отсутствия перспектив на развитие компании в городе. В подразделении работали 30 сотрудников, которых теперь переведут в Домодедово и Красноярск. Как сказал генеральный директор и совладелец перевозчика Леонид Мохов компания на протяжении долгих лет искала свой рынок в Петербурге и в итоге не смогла добиться желаемого результата.