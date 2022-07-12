В лесу Ленобласти полиция обнаружен тайник с наркотиками

В Ленобласти сотрудники приозерской полиции получили сообщение от отдела главного управления по контролю за оборотом наркотиков о лесном тайнике с запрещенными веществами. В ходе поисков, во мху, было обрануженно почти три киллограма веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 июля, в Приозерском районе Ленобласти, полиция по наводке отдела ГУНК МВД, провела поисковую операцию в лесном массиве недалеко от поселка Ягодное. В итоге был обнаружен спрятанный в мох сверток, в котором находились три пакета с порошкообразным веществом.

Сверток нашли примерно в восьми метрах от дороги, ведущей к поселку "Сосновый берег". Общий вес находки составил почти три килограмма.

Содержимое пакетов было направленно на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербуг.ру сообщал, что полиция Красногвардейского района задержала семейную пару, которые занимались продажей запрешенных веществ.