В Петербурге извращенец грязно приставал и преследовал школьницу в общественном транспорте

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный мужчина в троллейбусе лапал несовершеннолетнюю. Затем преследовал ее в метро и оставил в покое только после того, как его жертва включила камеру на телефоне.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 июля, в полицию обратилась 16-летняя петербурженка с сообщением о том, что она подверглась развратным в транспорте действиям со стороны неизвестного мужчины.

Школьница отправилась на встречу с подругой и села в троллейбус до станции метро “Проспект Ветеранов”. По пути, девушка почувствовала, что кто-то качается ее бедер. Когда это повторилось более одного раза она решила обернутся и увидела за спиной неизвестного мужчину.

Выйдя у станции “Проспект Ветеранов”, школьница спустилась в метрополитен и села в вагон. Но злодей проследовал за девушкой и сел в тот же вагон напротив своей жертвы. В какой-то момент он достал из штанов свой половой орган. После этого подросток попыталась привлечь внимание окружающих и включила камеру на телефоне. Эти действия спугнули извращенца, и он вышел на станции “Балтийская”.

В настоящий момент полиция ищет злодея.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Народного Ополчения неизвестный домогался до 16-летней школьницы и обжег ей лицо сигаретой.