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В Хургаде от нападения акулы пострадала еще одна туристка

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© Фото: pxhere

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Министерство окружающей среды Египта сообщило информацию о еще одной жертве нападения акулы на курорте Хургада.

Как передает РИА Новости специалисты сейчас занимаются сбором информации, дабы понять причины такого поведения акулы.

Сообщается, что Министр окружающей среды Ясмин Фуад после новостей о нападении акулами на двух женщин в районе Сахл-Хашиш, поручила сформировать группу специалистов заповедников Красного моря. Такая информация была предоставлена в официальном комментарии властей Египта касательно инцидента с акулами.

По предварительным данным новой жертвой нападения хищной рыбы стала туристка из Румынии.

 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на египитском курорте Хургада акула откусила руку и ногу туристке из Автралии. Женщина скончалась в больнице. Из-за данного происществия нахождение в водах Красного моря в районе инцидента запрещено до 4 июля. 

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