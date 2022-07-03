В Петербурге утонула 12-летняя уроженка Таджикистана

В Выборгском районе Петербурга на пляже «Суздальские озера» спасатели достали со дна озера 12-летнюю таджичку. Девочка умерла в больнице.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 июня, семья приезжих из Таджикистана отправилась на отдых на пляж «Суздальские озера» на Озерной улице. В какой-то момент из виду пропала 12-летняя девочка и ее родные были вынуждены обратится за помощью к спасателям.

Через некоторое время подростка достали со дна озера. В крайне тяжелом состоянии ее увезли о одно из городских медицинских учреждений. Смерть наступила в больнице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что, 2 июня, 10-летняя девочка в состоянии клинической смерти была увезена на скорой после того, как по недосмотру матери утонула в водоеме.