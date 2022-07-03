В Петербурге малолетняя девочка впала в кому после падения из окна

В Калининском районе четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Ребенка увезли на скорой в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 июля, в полицию поступило сообщение о падении ребенка из окна жилого дома на Гражданском проспекте. Четырехлетняя девочка выпала из квартиры на козырек дома в тот момент, когда ее мать вышла из комнаты, в которой находился ребенок.

В крайне тяжелом состоянии с множественными травмами головы, девочку увезли в одно из медицинских учреждений города. В данный момент она находится в коме и помещена в отделение хирургической реанимации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 2 июля, в Невском районе Петербурга с седьмого этажа упал и разбился пятилетний ребенок.