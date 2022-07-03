В одной из квартир Петроградского района случился пожар, в результате которого погиб человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре поступил 3 июля в 14:47. На место незамедлительно выехали пожарные.

На улице Чапаева, в доме 21 горела однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Выгорела одна комната площадью 5 квадратных метров.

В 15:03 пожар был локализован.

На месте пожара был обнаружен труп мужчины.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в ночь со 2 на 3 июля на Серофимовском кладбище в Приморском районе Петербурга загорелся тополиный пух. Огонь охватил более 150 квадратных метров территории кладбища. Пострадали памятники. Пожарные смогли потушить пламя только к трем часам ночи.