В Ленобласти иномарка улетела в карьер, погибли трое

Во Всеволожском районе Ленобласти, рядом с деревней Мяглово, спасатели ночью доставали из воды утонувший автомобиль. Погибли все, кто находился в машине.

Как рассказали в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в ночь со 2 на 3 июля, рядом с деревней Мяглово в карьер съехал автомобиль марки “Ауди”. В результате происшествия погибли трое мужчин.

Спасатели поисково-спасательного отряда извлекли из машины тела погибших, подняли на берег и передали сотрудникам полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью 1 июля, в Гатчинском районе Ленинградской области, машина сбила перебегавшего лося. В результате ДТП на месте до приезда служб погибла пассажирка. Водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима. Было в озбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).