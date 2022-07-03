В Ленобласти неизвестные застрелили отдыхающего на озере мужчину

Во Всеволожском районе Ленинградской области, на берегу озера полиция приехала по вызову об огнестрельном ранении. На месте происшествия был обнаружен труп застреленного мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 3 июля после полуночи, в полицию сообщили о трупе с огнестрельным раненим на берегу озера Гупиярви, расположенного на территории деревни Васкелово.

Выехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Там же, на месте происшествия, была опрошена 33-летняя знакомая убитого.

Она пояснила, что они прибыли на озера отдохнуть и искупаться. Находясь на берегу озера, в районе 00:15, женщина услышала со стороны лесополосы похожий на выстрел хлопок, после которого ее знакомый замертво упал на землю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 17 июня двое петербуржцев на спор разбивали об голову друг-друга стеклянные бутылки. В итоге один из них умер.