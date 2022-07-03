В Петербурге полугодовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

Во Фрунзенском районе Петербурга малолетний мальчик получил серьезные ожоги после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком. Ребенок доставлен в реанимацию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 июля, на Будапештской улице полугодовалый мальчик облил себя кипятком. Со слов 31-летней матери пострадавшего, мальчик находился в комнате один. Мать отлучилась на кухню, а когда вернулась, то увидела, как сын тянет на себя шнур от чайника, что и привело к происшествию. Все произошло моментально.

Оба родителя мальчика граждане Киргизии.

Ребенок был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение с ожогами 2-3 степени. Обожжены: грудная клетка, передняя брюшная стенка, шея, лицо, правое бедро, голень и стопы, левое бедро и половые органы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина кинул своему сыну горящую канистру с бензином. В итоге мальчик получил сильные ожоги и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.