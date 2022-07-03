На детской площадке петербуржец разделся перед детьми

В Приморском районе Петербурга местный житель решил продемонстрировать детям и их родителям свои причиндалы. В итоге извращенец отправился в отделение полиции.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 июля, на Аэродромной улице Приморского района неизвестный мужчина встал на газон перед детской площадкой и спустил штаны, демонстрируя свой половой орган детям и родителям.

В итоге между ним и недовольными родителями возникла потасовка. Извращенец был задержан полицией. Было установлено, что мужчине 35 лет, проживает на Аэродромной улице.

Несколько родителей, что были на той детской площадке, написали заявление о действиях сексуального характера в отношении к их детям со стороны задержанного.

Негодяй был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга 16-лентая школьница стала жертвой домогательств на детской площадке.