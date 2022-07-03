В Озерках по недосмотру матери утонула десятилетняя девочка

В Петербурге, 2 июня, 10-летняя девочка в состоянии клинической смерти была увезена на скорой после того, как утонула в водоеме в Озерках.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, ребенок в сопровождении матери и родственников отправилась отдыхать на берег водоема в Озерках. В какой-то момент девочка пропала из поле зрения взрослых. Спустя примерно десять минут отсутствия дочери, обеспокоенная мать обратилась в службы. Через 15-20 минут после приезда спасателей девочку обнаружили на дне водоема.

В состоянии клинической смерти брига Скорой помощи увезла ее в реанимацию Педиатрического университета девочку. По пути в клинику медики проводили реанимационные действия, которые не дали результата. В больнице также мероприятия оказались безрезультатны.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что на пляже в Сестрорецке, 1 июня, утонул шестилетний гражданин Кыргызстана. Ребенок умер в карете скорой помощи.