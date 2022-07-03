В Псковской области пламя охватило усадьбу Римского-Корсакова

В деревне Любенск Псковской области случился пожар усадьбы композитора Николая Римского-Корсакова. Здание входит в мемориальный музей композитора. Ущерб оценен, как значительный.

В своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что произошел пожар усадьбы Римского-Корсакова. По предварительной информации возгорание произошло по неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю с использованием огня.

Пламя очень быстро распространялось по зданию. Ущерб нанесен значительный.

“Это объект культурного наследия федерального значения. Вместе с коллегами из Правительства сделаем всё возможное, чтобы восстановить усадьбу”, — сообщает Ведерников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью со 2 на 3 июля на Серофимовском кладбище в Приморском районе Петербурга, произошло возгорание тополиного пуха. Пламя охватило более 150 квадратных метров территории кладбища. Пострадали памятники и сгорел мусор. Пожарные смогли ликвидировать быстро распространяющейся огонь только к трем часам ночи.