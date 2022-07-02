В Петербурге обнаружены гниющие трупы двух мужчин

В Невском районе в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что ее знакомый давно не выходит на связь. В итоге полиция нашла его мертвого в собственной квартире. Также в помещении был обнаружен еще один труп.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 июля, 43-летня женщина заявила в полицию, что ее 31-лентий знакомый не выходит на связь с 27 июня.

Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила в однокомнатной квартире труп пропавшего мужчины, а также еще один труп 31-летнего мужчины. Тела имели признаки гнилостных изменений. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Трупы направленны в морг. Мзъято: 3 пакетика с порошкообразным веществом (направлено в экспертно-криминалистический центр), стеклянная емкость, тампон.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга у парадной одного из домов был обнаружен окроваленный мертвый мужчина. Рядом с ним лежал нож. Предположитьельно мужчина скончался после падения их окна, после драки с соседкой по коммунальной квартире.