Пятилетний ребенок разбился после падения с 7 этажа в Петербурге

В Невском районе Петербурга из окна девятиэтажного жилого дома с седьмого этажа упал ребенок. От полученных травм мальчик скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 июля в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Большевиков из окна одного из домов выпал ребенок. Мальчика забрала скора в детскую городскую больницу, где он и скончался.

Было установлено, что 5-летний гражданин Узбекистана находясь один дома выпал из открытого окна. Со слов его родителей, они были вынуждены оставить своего сына так как обоим нужно было уйти на работу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга из-за недосмотра матери из окна квартиры выпала трех-летняя девочка.