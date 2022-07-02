В Петербурге голкипер ЦСКА отправился на скорой в больницу после задержания

В Петербурге задержанного вратаря Ивана Федотова увезли на скорой из-за высокого давления. Сейчас он находится в первом военно-морском клиническом госпитале.

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов был задержан по подозрению в уклонении от военной службы. После задержания спортсмену стало плохо и его из здания военкомата увезла скорая.

Как пишет Mash city, вратарю грозит до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва.

Сейчас Федотов находится в первом военно-морском клиническом госпитале в Петербурге. По словам его адвоката, сейчас спортсмен проходит обследование, сдает анализы.