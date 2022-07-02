В Египте туриста подверглась нападению акулы

На курорте в Хургаде на туристку в море напала акула. Акула откусила ей конечности.

Как сообщают РИА Новости, в египетской Хургаде в районе Сахл-Хашиш, на туристку из Австралии напала в море акула и откусила ей руку и ногу.

Позже стало известно, что от полученных ранений женщина скончалась.

В связи с этим инцидентом, на три для с пятницы были запрещены купания, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.

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