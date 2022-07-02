На Стачек сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который бил кирпичом окна военкомата

Утром 2 июля, в Кировском районе Петербурга, пьяный дебошир напал на местный военкомат. Мужчина швырял кирпич в окна и в итоге был задержан подоспевшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга, в 05:40 утра поступило сообщение от охраны здания военкомата на Стачек о том, что неизвестный бьет кирпичом стекла.

Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии охладили пыл дебошира. Выяснилось, что он был сильно пьян.

Хулиган был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти сотрудниками Росгвардии был задержан водитель внедорожника, который обстрелял мотоцеклиста из травматического оружия. В итоге случвшегося 25-летний мотоциклист был госпитализирован с ранением грудной клетки.