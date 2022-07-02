В Сестрорецке отдых на пляже закончился смертью для ребенка

В Курортном районе Петербурга, на пляже “Дубковский” в момент купания в воде захлебнулся 6-летний гражданин Кыргызстана. Ребенок умер в карете скорой помощи.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 июня, 6-летний мальчик, уроженец Кыргызстана, был отправлен своей матерью на отдых на берег Финского залива в сопровождении 21-летнего дяди мальчика. Находясь в воде, в один момент ребенок исчез из вида. Обеспокоенный дядя пытался самостоятельно найти своего племянника, но четно. В итоге спустя какое-то время мальчик был найден в воде с розовыми покровами тела и признаками жизни.

В прибывшей карете скорой помощи мальчика пытались откачать, но безуспешно. В итоге он умер.

Семья погибшего была не полная, мать приехала в Петербург на заработки четыре года назад. На учете по делам несовершеннолетних не числилась.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Сестрорецке мальчик утонул в бассейне и был госпитализирован в состоянии клинической смерти.