Окровавленный труп петербуржца был обнаружен после ссоры с соседкой по коммуналке

В Красногвардейском районе Петербурга у парадной одного из домов весь в крови был обнаружен мертвый мужчина, рядом с которым лежал нож. Как выяснилось позже, незадолго до смерти мужчина вступил в драку со своей соседкой по коммуналке, а затем выпал из окна.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 июля на Большой Пороховской улице поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов лежит окровавленный мужчина, возможно выпал из окна, рядом с ним лежит нож. Приехавшие на вызов сотрудники полиции установили, что предположительно в одной из коммунальных квартир дома, у которого был обнаружен труп, произошла ссора между мертвецом и его соседкой. В итоге конфликта женщина получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована. А мужчина умер после падения из окна лестничной клетки между четвертым и третьем этажом.

Также полиция установила, что умершему было 30 лет и он состоял на учете в ПНД. Его труп был направлен в морг.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что в Кировском районе в очистных сооружениях на Белог Острове обнаружен разложившийся труп.