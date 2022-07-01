В Петербурге мужчина отобрал у курьера заказ угрожая топором

В Приморском районе Петербурга неизвестный мужчина набросился на курьера и угрожая топором отобрал заказ. Злодей был пойман, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 30 июня, на Богатырском проспекте неизвестный отобрал у курьера заказ на сумму 2 314 рублей угрожая при этом предметом похожим на топор.

Курьер был вынужден обратится в полицию. Спустя не больше количество времени полиция задержала подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. Злодей помещен в изолятор временного содержания.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что в Петербурге кассир магазина “Дикси” попытался остановить подозрительного мужчину, который намеревался пронести товары мимо кассы. В итоге стычки злодей вооружился ножом и ранил работника магазина.