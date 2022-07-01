В центре Петербурга сотрудник почты ранил мужчину из пневматического оружия

В Центральном районе Петербурга мужчина был подстрелен из пневматического ружья. Стрелок производил выстрел из окна своей квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 30 июня, в полицию обратился 36-летний петербуржец с сообщением о том, что неизвестный стрелок из окна квартиры дома на улице Некрасова ранил его в ногу.

Полиция выехала по указанному адресу и задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний оператор связи “Почты России”. Как выяснилось, между пострадавшим и сотрудником почты возникла словесная перепалка. В следствии чего, последний достал пневматическое ружье и произвел выстрел из окна своей квартиры на четвертом этаже ранив оппонента.

Пострадавший был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подросток случайно произвел выстрел себе в ногу из пневматического пистолета.