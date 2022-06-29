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Водителей предупредили об опасности из-за выходящих на трассы Ленобласти в жару лосей

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© Фото: скриншот группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «Вконтакте»

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Водителям стоит быть осторожнее на дорогах. Погода вынудила лосей выйти из леса на трассу, где пространство более открытое.

Росприроднадзор СЗФО объяснил, что выход диких животных на дорогу связан, в первую очередь, со знойной погодой в регионе. Как оказалось, от нее страдают не только люди. 

Из-за высокой температуры в лесном массиве резко возросло количество насекомых. Выходя на открытое пространство, лоси спасаются от укусов слепней и комаров.

Напомним, что в соответствии с законом «О животном мире» причинение вреда животным влечет за собой возмещение ущерба, нанесенного таким образом государству. Автомобилистам следует обращать внимание на дорожные знаки о возможном появлении диких животных на дороге. В случае такой встречи необходимо притормозить и пропустить зверя.

Такой случай попал на видео, которое 29 июня опубликовало сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «Вконтакте».

«Бедный лосик, только бы не сбили "летуны"…» — в комментариях с сожалением написала петербурженка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на границе с Петербургом лось устроил забег.

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