Спустя 17 лет удалось раскрыть убийство петербуржца, чей труп нашли в канализационном люке

Правоохранители раскрыли жестокое убийство мужчины в Красногвардейском районе, произошедшее 17 лет назад. Обвиняемый в убийстве уже отбывает пожизненный срок.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в феврале 2005 года сестра погибшего обратилась в полицию с заявлением о розыске. Когда правоохранители вскрыли квартиру убитого, его самого там не оказалось. Повсюду была кровь. С места происшествия сотрудники МВД изъяли веревку, кухонный нож и одежду, перепачканную кровью.

Труп был обнаружен в мае того же года в канализационном люке, но причину смерти установить было уже невозможно — он почти полностью разложился.

Лишь проведенная спустя 17 лет эксгумация и последующая судебно-медицинская экспертиза позволили установить, что в области головы у погибшего есть трещина левой теменной кости по краю анатомического распила черепа.

По данным следствия, во время внезапной ссоры злодей ударил знакомого по голове обухом топора, а потом стащил труп в канализацию. Через месяц, в мае 2022 отбывающему пожизненный срок знакомому убитого были предъявлены обвинения. Мера пресечения —заключение под стражу — не изменилась.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Белградской водители использовали в споре топор и травматический пистолет.