Испинавшей сотрудницу полиции во время обыска петербурженке дали полтора года условно

Суд дал полтора года условно жительнице Петербурга дважды ударившей сотрудницу МВД в живот ногой. Преступница разнервничалась во время проведения обыска.



Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении петербурженки, признанной виновной в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти или его близких), об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По данным суда, 22 мая 2022 года в ходе личного обыска, проводившегося сотрудницей полиции в соответствии со своими должностными обязанностями, гражданка ударила её в живот. По словам виновной, к потерпевшей она испытывала сильную неприязнь.



Ввиду того, что ранее петербурженка не была судима, признала свою вину полностью, раскаялась, а потерпевшая не настаивала на строгом наказании, суд назначил наказание в виде полутора года условно с испытательным сроком два года.



Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что житель Петербурга получил год условно за избиение собутыльника арбузом.