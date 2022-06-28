Страдающая шизофренией жительница Павловска набросилась на отца с ножом

В Павловске женщина с психическими отклонениями нанесла ножевые ранения своему престарелому отцу. За жизнь пенсионера борются врачи.



Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию днем 27 июня поступило сообщение о том, что женщина убила своего отца. Однако прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что страдающая шизофренией злодейка нанесла серьезные травмы, а также трижды ударила ножом в область сердца своего родственника.



Врачи госпитализировали 84-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии и диагностировали у него проникающие колото-резаные ранения груди, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылочной области, гемоторакс слева и травматический шок 1 степени.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли у женщины два ножа. Также известно, что она инвалид 2 группы, страдающий шизофренией. По данному факту возбуждено уголовное по статьям 30 и 105 УК РФ (попытка убийства).



Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пьяная петербурженка насмерть забила ножом мужа в Калининском районе.