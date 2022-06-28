Петербургский стрелок из Mercedes проведет в колонии один год

Петербуржца, который решил пострелять из окна своей иномарки прошлой осенью, осудили. Он проведет год и два месяца в исправительной колонии.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, 1 октября 2021 года при передвижении по Пулковскому шоссе, находясь в Mercedes-Benz S 500, виновный произвел из машины несколько выстрелов. Тогда суд вынес меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый не возражал, однако его адвокат заявил, что действия обвиняемого должны быть квалифицированы иным образом.

Во вторник, 28 июня 2022 года суд вынес приговор в виде лишения свободы на один год и два месяца с отбывание в исправительной колонии общего режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что двое мужчин отобрали у пожилого петербуржца ружье и стреляли по окнам.