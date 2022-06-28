Обстрелявший с балкона детей на Ветеранов петербуржец отделался условным сроком

Суд дал один год условно стрелку с Ветеранов. В прошлом году он открыл стрельбу со своего балкона по шумной компании с детьми у пруда.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, виновный 29 июня 2021 года совершил не менее двух выстрелов с балкона своей квартиры в направлении пруда, где находились взрослые и двое малолетних детей. Свой поступок преступник объяснил тем, что отдыхающие шумели, матерились и мешали ему отдыхать после рабочего дня.

Стрелок полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год.

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