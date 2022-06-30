В Волхове водитель обстрелял мотоциклиста за шум в ночное время

В городе Волхов Ленинградской области водитель внедорожника выстрелил в мотоциклиста их травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел ночью в четверг, 30 июня. Местному жителю не понравился громкий шум мотоцикла, водитель которого пытался избежать конфликта и уехал. Тогда мужчина на джипе стал его преследовать и догнал у АЗС на Волховском проспекте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, там 49-летний автолюбитель произвел несколько выстрелов в сторону молодого человека. По сигналу о происшествии на место прибыли правоохранители и задержали стрелка, а 25-летнего пострадавшего с ранением грудной клетки доставили в больницу.

Задержанный владеет травматическим пистолетом на законных основаниях. Проводится проверка правомерности применения оружия.

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