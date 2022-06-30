Молодая узбечка воткнула нож в живот соседке по коммуналке на Суворовском

В коммуналке в Центральном районе Петербурга девушка пырнула ножом 47-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавшую задержали.

Инцидент произошел в среду, 29 июня, в коммунальной квартире на Суворовском проспекте, 42. В результате конфликта на кухне 19-летняя уроженка Узбекистана нанесла ножевое ранение в область живота гражданке Киргизии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, девушку задержали на месте происшествия и доставили в отделение полиции. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу со слепым проникающим ранением живота.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Павловске женщина с психическими отклонениями нанесла ножевые ранения своему престарелому отцу. За жизнь пенсионера борются врачи.