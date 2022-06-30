Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на Народной по недосмотру матери

Из окна квартиры в Невском районе Петербурга выпала маленькая девочка. Ребенок получил множественные переломы и травмы головы.

Инцидент произошел в среду, 29 июня, на Народной улице. Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа по недосмотру матери.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, различными переломами и ушибом мягких тканей поясничной области.

Ребенок живет в полной семье. Отец работает курьером службы доставки, а мать не трудоустроена.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга маленький мальчик упал с 18-го этажа через открытое окно. Он погиб на месте. Известно, что ребенок пополз к открытому окну из-за жары. Трагедия произошла в день рождения мальчика, ему исполнилось два года.