Рабочему оторвало руки после падения под бур в Ленобласти

В Волховском районе Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы после падения под бур. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В воскресенье, 19 июня, скорая помощь доставила в районную больницу из СНТ «Хрусталь» 33-летнего мужчину. Медики диагностировали у него травматическую ампутацию рук, закрытую травму груди, переломы ребер гемапневматорокс, а также рваные раны головы и брюшной полости. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник.

В тяжелом состоянии пострадавшего положили в реанимацию. Рабочий получил травмы во время бурения скважины, тогда он и попал в бур. По факту произошедшего проводится проверка.

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