Прокуратура Петербурга "оживила" пенсионерку, признанную мертвой по ошибке

Прокуратура Калининского района провела проверку по обращению пенсионерки, которую по ошибке признали умершей.

В сентябре 2021 года пожилой петербурженке заблокировали банковские карты и льготный проездной, так как районный отдел записи актов гражданского состояния внесена актовая запись о смерти.

В прокуратуре установили, что полицией был найден труп полной тезки пенсионерки. На основании этих данных была техническая ошибка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, был подан иск в суд об аннулировании неверных данных о смерти местной жительницы. Теперь права женщины восстановлены.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожилая пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла почти 300 тысяч рублей из-за желанию получить государственную денежную компенсацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.