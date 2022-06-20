Петербуржец получил условку за избиение собутыльника арбузом

Петроградский районный суд огласил приговор в отношении петербуржца, избившего товарища по бутылке арбузом. Мужчине назначили условный срок.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в коммуналке на улице Кропоткина. После совместного распития алкоголя подсудимый ударил своего оппонента арбузом по голове. Потерпевший потерял сознание, после чего мужчина выволок его в коридор и стал бить его по голове и груди.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, подсудимый частично признал вину. Он пояснил, что проснулся от криков жены и увидел, что потерпевший избивает ее. Тогда он и решил кинуть ему на голову арбуз, который купил в «Дикси» по акции.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком в четыре года.

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