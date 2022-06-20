Петербуржец вонзил нож в шею собутыльнику на Долгоозерной

В Приморском районе Петербурга уроженца Удмуртии собутыльник ранил ножом в шею. Полицейские уже задержали нападавшего.

В воскресенье, 19 июня, в квартире на Долгоозерной улице обнаружили мужчину 1983 года рождения. Его госпитализировали в больницу с открытой раной шеи, закрытой позвоночно-спиномозговой травмой, коло-резаным ранением позвоночника и спинного мозга, а также с оскольчатым переломом позвонка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в тот же день по подозрению в совершении данного преступления был задержан 43-летний петербуржец.

Во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, он ножом ударил пострадавшего в шею, после чего скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге двух друзей с тяжелыми травмами госпитализировали после того, как они разбили бутылки об головы друг друга. Один из них умер в больнице.